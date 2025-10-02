L’indice Tunindex a clôturé, le mois de septembre 2025, à 12 404,27 points enregistrant un gain de 4,11% après une hausse de 0,67%, durant le mois d’août 2025, selon l’analyse mensuelle publiée, par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 24,62% contre une hausse de 13,77%, durant la même période de 2024.

Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a atteint 194,9MD, soit une hausse de 44,6% par rapport au mois précédent.

Pour le volume d’échange quotidien moyen, il s’est établi à 9,2MD contre 6,7MD, durant le mois d’août, et à 10,9MD depuis le début de l’année 2025.

Tunindex 20 : Hausse de 4,28% en septembre 2025

Le Tunindex20 a enregistré, en septembre 2025, une hausse de 4,28% après un gain de 0,17% durant le mois précédent, clôturant, ainsi, à 5 542,44 points.

Depuis le début de l’année 2025, le Tunindex20 a enregistré une hausse 26,43% contre une progression de 15,71%, durant la même période de l’année 2024.