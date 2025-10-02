La 3e édition du salon international de la transition énergétique aura lieu, du 26 au 28 novembre prochain, au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), sous le thème ” Transition énergétique… vers un développement durable”.

Organisé à l’initiative de la Chambre Nationale de l’Energie Photovoltaïque, ce salon connaîtra une large participation des différents acteurs du secteur énergétique, allant des structures de tutelle et des établissements publics, au secteur privé, aux bailleurs de fonds, investisseurs et experts nationaux et internationaux.

Le salon comprendra des espaces dédiés aux entreprises spécialisées dans la production, l’installation et l’investissement dans les énergies renouvelables ainsi qu’aux grands projets de production d’électricité à partir d’énergies propres.

Un espace sera aménagé aussi au profit des startups innovantes et institutions financières, bancaires, compagnies d’assurances et autres acteurs économiques.

Le salon prévoit un programme scientifique qui comprend un colloque international sur les perspectives de développement de l’investissement dans les énergies renouvelables et des ateliers techniques spécialisés présentant les dernières innovations dans le domaine des énergies propres.

Des sessions de formation pratique destinées à renforcer les capacités des entreprises et à développer leurs compétences dans ce secteur stratégique seront, aussi, organisées en marge de ce salon.