Le Centre des Jeunes Dirigeants de Tunisie (CJD), en partenariat avec la Konrad-Adenauer-Stiftung, lance la première édition des CJD RISE AWARDS 2025, un concours innovant dédié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 octobre 2025.

Ouvert aux entreprises tunisiennes engagées dans une démarche RSE tangible, le concours récompensera celles qui incarnent les valeurs de Responsabilité, Innovation, Durabilité et Engagement. Innovation majeure de cette édition, qui succède aux CJD Business Awards : un hackathon collaboratif. Les 12 entreprises finalistes travailleront main dans la main avec de jeunes talents tunisiens pour co-créer des solutions concrètes destinées à renforcer leur impact sociétal. Les projets issus de ce marathon créatif seront présentés en finale sous forme de pitchs devant un jury d’experts et le public.

Selon la page officielle Facebook de CJD Tunisie, le grand gagnant se verra décerner le Trophée CJD RISE AWARDS 2025. Au-delà de cette récompense, tous les participants bénéficieront d’une visibilité nationale, d’un accès à un réseau d’influence et d’un accompagnement personnalisé pour approfondir leur démarche RSE, enrichie par la créativité des jeunes talents.

À travers cette première édition, le CJD vise à mettre en lumière l’excellence responsable de l’entrepreneuriat tunisien et à inspirer une nouvelle génération d’entreprises engagées en faveur d’un développement durable et inclusif.