Le projet intitulé « Plateforme de Partenariat pour la Localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Tunisie » a été présenté, mercredi, 1er octobre 2025, à Tunis.

Mis en œuvre par ONU-Habitat Tunisie et en collaboration avec les ministères de l’Économie et de la Planification, des Affaires étrangères, ainsi que de la Direction générale des collectivités locales relevant du ministère de l’Intérieur, ce projet est une initiative visant à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en accompagnant les communes dans l’intégration des ODD dans leurs plans et stratégies locales, a indiqué le coordinateur du projet, Majdi Frihi.

Intervenant lors d’un atelier technique organisé, à cette occasion, il a ajouté que ce projet cible quatre municipalités pilotes à savoir : Sened (gouvernorat de Gafsa), Soukra (gouvernorat de l’Ariana), Sejnane (gouvernorat de Bizerte) et Kelibia (gouvernorat de Nabeul).

« La Plateforme de Partenariat pour la Localisation des ODD en Tunisie » peut soutenir de manière efficace le gouvernement tunisien dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement 2026-2030, en promouvant la gouvernance à plusieurs niveaux et la cohérence des politiques, a-t-il dit.

De son côté, l’expert en finance locale à l’ ONU-Habitat (programme des Nations Unies pour les établissements humains), Lennart Fleck a souligné que « la plateforme de partenariat pour la localisation des ODD » est une initiative opérationnelle visant à traduire les approches multiniveaux et multipartites fondées sur une gouvernance efficace et une cohérence des politiques en faveur du développement durable.

Il a avancé que la Tunisie et le Sénégal sont les deux pays pilotes, choisis pour mettre en œuvre ce projet.

« Dans une première phase, la Tunisie et le Sénégal collaborent avec la plateforme de partenariat afin de concevoir leurs propres cadres nationaux de localisation des ODD », a-t-il expliqué. En effet, la localisation des ODD est le processus qui consiste à transformer les ODD en réalité au niveau local, a-t-il encore dit.

A noter que l’organisation de cet atelier technique vise à échanger sur la valeur ajoutée d’une approche ascendante (bottom-up) pour la préparation du Plan, identifier les moyens d’assurer une intégration effective du niveau local au-delà de simples consultations, discuter les perspectives d’intégration de la localisation des ODD et analyser les défis financiers rencontrés par les autorités locales et proposer des pistes de soutien.

Il marque une étape importante dans la construction d’un cadre national de localisation des ODD en Tunisie. En renforçant les liens au niveau national et local, le projet soutient la mise en œuvre d’un développement territorial inclusif, participatif et durable.