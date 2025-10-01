La semaine du tourisme tunisien, organisée du 29 septembre au 1 er octobre 2025, dans le cadre de la participation tunisienne à l’exposition universelle qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka dans la région du Kansai au Japon, a été clôturée, mercredi.

Une cérémonie de clôture a été organisée par le ministère du Tourisme, représenté par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et l’Office National de l’artisanat Tunisien (ONAT). La cérémonie a été rythmée par des interventions institutionnelles reflétant la diversité et les spécificités de l’offre touristique tunisienne, des prestations musicales vibrantes d’un groupe tunisien et un défilé d’habits traditionnels nationaux du styliste Sofien Ben Gamra.

La responsable de la direction centrale de la promotion à l’ONTT, Raja Ammar a déclaré que la semaine du tourisme tunisien à Osaka s’inscrit dans le cadre de la diversification des marchés et du programme de développement du tourisme haut de gamme, indiquant que la Tunisie s’oriente de plus en plus vers les actions de promotion ciblées selon les spécificités des marchés. Elle a, à ce titre, rappelé la participation de la Tunisie au Salon international du Tourisme qui s’est tenu à Nagoya, au Japon du 25 au 28 septembre 2025.

Ammar a, par ailleurs, exprimé sa profonde satisfaction quant au grand intérêt exprimé par les visiteurs pour le pavillon national depuis le début de l’exposition universelle en avril dernier. « Un intérêt qui prouve que la Tunisie n’est pas seulement une destination, mais un carrefour de civilisations et une terre d’ouverture et d’accueil », a-t-elle conclu.

Pour sa part, Anis Bradai, responsable du marketing digital à l’ONTT, s’est longuement arrêté sur chacune des destinations touristiques tunisiennes. « De Carthage à Tataouine, en passant par le Sahara, chaque région offre des paysages uniques et procure aux touristes en quête d’authenticité, un voyage riche en culture et en couleurs » a-t-il noté.

Dans une déclaration aux médias, il a souligné que la semaine du tourisme tunisien s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du tourisme relative à la promotion du tourisme culturel et du projet de numérisation des supports de promotion touristique, précisant que deux supports numériques en langue japonaise ont été développés à cette occasion, avec un accent particulier sur les zones et les monuments classés par l’Unesco étant donné l’intérêt du touriste japonais pour la culture et l’histoire. Toujours la même source, « les touristes japonais figurent parmi les touristes les plus dépensiers et ils préfèrent souvent la période allant d’octobre au printemps, ce qui permet de rompre avec la saisonnalité du secteur ».

Le responsable a, en outre, fait savoir que le ministère du tourisme se penche actuellement sur le développement du site « gotunisia.jp » conçu dans le cadre de la coopération avec la Jica qui fête, l’année prochaine, 50 années de coopération avec la Tunisie.

Au programme également le développement de 5 supports numériques de promotion touristique et l’organisation, en décembre prochain, d’une visite d’exploration de la destination Tunisie pour les tours opérateurs japonais.

De son côté, la directrice qualité à l’ONAT, Rim Marnissi, a déclaré aux médias, que la participation tunisienne à l’exposition universelle d’Osaka avait pour objectif de mettre en valeur, à la fois, la diversité culturelle du pays et son orientation vers l’innovation.

Les journées du tourisme et de l’artisanat ont permis selon elle de promouvoir la richesse touristique et artisanale de la Tunisie auprès d’une clientèle asiatique différente des marchés traditionnels et connue par sa préférence affichée pour le tourisme culturel.

A travers le défilé des habits traditionnels, l’ONAT, a voulu, selon la responsable, promouvoir un secteur à fort potentiel et mettre l’accent sur l’aspect à la fois authentique, moderne et pratique des habits traditionnels tunisiens.

Rappelons que la Tunisie participe du 13 avril au 13 octobre 2025, à l’Exposition Universelle d’Osaka 2025 qui a pour thème principal “Concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain”.

L’Expo 2025 Osaka devrait accueillir environ 28 millions de visiteurs, y compris 3,5 millions d’étranger. 158 pays y participent, ce qui représente le nombre le plus élevé de participants dans l’histoire des Expositions organisées au Japon.