Une journée dédiée au rôle de l’ingénieur dans le développement durable et l’économie circulaire se tiendra mardi 7 octobre prochain à Zaghouan, organisée par la section régionale de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) à l’occasion de la Journée nationale de l’ingénieur.

Selon la page officielle de l’OIT sur Facebook, l’événement aura lieu au centre d’animation touristique du temple des eaux à Zaghouan et réunira ingénieurs, experts et acteurs locaux autour de thématiques d’actualité. Il donnera lieu à plusieurs interventions, notamment sur le rôle de l’ingénieur dans le développement, l’innovation et la construction durable en Tunisie, ainsi que sur le projet d’aménagement de la zone verte dans la zone industrielle de Djebel Oust, présenté comme un exemple concret d’intégration des principes de l’économie circulaire dans le tissu industriel national.

Comme chaque année, la cérémonie sera marquée par l’hommage rendu à un groupe d’ingénieurs reconnus pour leur parcours remarquable et leur contribution significative au développement national.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la mission annuelle de l’OIT, qui, à travers des manifestations scientifiques, vise à valoriser l’expertise de ses membres, à souligner leur rôle stratégique dans les grands projets nationaux et à promouvoir les métiers de l’ingénierie.