Le mercredi 1er octobre 2025, alors que l’exposition universelle d’Osaka 2025 s’apprête à fermer ses portes dans quelques jours (le 13 octobre), le pavillon national de la Tunisie réussit toujours à drainer les foules, malgré un temps automnal et un soleil encore assez généreux.

Des milliers de visiteurs, en majorité japonais et asiatiques, défilent au pavillon et goûtent à des spécialités culinaires des plus authentiques. Au total, plus de 570 mille visiteurs ont été attirés par le pavillon national depuis l’ouverture de l’exposition d’Osaka, en avril dernier, selon le directeur du pavillon Sami Hassene.

A l’approche de la clôture de l’évènement international, la Tunisie a choisi de fêter son tourisme à travers les journées du Tourisme et de l’artisanat tunisiens, organisés du 29 septembre au 1er octobre 2025. Ces journées ont été plutôt festives avec des passages musicaux et des expositions artisanales.

Devant la façade du pavillon, des artisans tunisiens de différentes disciplines (céramique, poterie, extraction végétale …) se sont installés pour exposer leur savoir-faire à des visiteurs très curieux.

Parmi les artisans présents, il y avait Jilani Zerria, artisan originaire de Djerba, dans le sud de la Tunisie. Avec sa « Blouza djerbienne » ( habit traditionnel en lin), et son chapeau en fibre de palmier, il était la première cible des regards.

Il est venu représenter la maison des arts et métiers de Djerba « Dar Jilani » qu’il a fondée en 2012 dans l’objectif de promouvoir un artisanat conçu à partir des matériaux de récupération (vieilles portes, coquillages, fragments de faïence, bois de palmier, etc.).

Sensibiliser à la protection de l’environnement tel était son objectif et c’est cette sensibilité environnementale qui lui a valu l’admiration d’un large public japonais qui s’est longuement arrêté sur ses créations.

Pas très loin, Kaied Ben Khalfa, jeune artisan originaire de Nabeul et spécialiste en poterie a transformé son stand en atelier de formation pour des jeunes japonais venus nombreux découvrir son art. Les autres artisans présents n’étaient pas moins sollicités. Leurs créations ont ébloui un public à la recherche de diversité.

A quelques mètres de ce spectacle offrant authenticité et créativité, se dresse le Pavillon National comme un écho vivant de la Tunisie, vibrant entre délicatesse et puissance. La façade mêlant la pureté du jasmin, symbole d’hospitalité, à la force d’une mosaïque authentique, gardienne des récits millénaires, repose sur un socle rouge écarlate, donnant une fusion parfaite entre les couleurs tunisiennes et japonaises.

Dans la continuité, une peinture artistique exposée sous forme d’une mosaïque incarne une image de l’olivier « Al-Chraff » vieux d’environ 2500 ans et considéré comme l’un des plus anciens oliviers d’El Alâa, des carreaux de céramique peints à la main de Nabeul garnissent les espaces d’exposition, de la literie et du bois d’olivier ont servi de base pour les matériaux durables ayant meublé le pavillon.

La conception architecturale du Pavillon National invite les visiteurs à un voyage culturel immersif rendant hommage à un pays en mouvement, tourné vers l’avenir mais fidèle à ses racines profondes.

Dans ce sanctuaire vibrant, les trésors de l’artisanat culinaire ancestral, façonnés avec passion et respect pour la nature, ont été proposés aux visiteurs dont la plupart ont été fascinés par le savoir-faire millénaire tunisien. Certains ont même refait la queue plusieurs fois par jour pour retenter l’expérience.

En sortant, les visiteurs du pavillon national traversent un jardin de jasmins, symbole emblématique de la Tunisie. Et c’est le dernier souvenir qu’ils peuvent ainsi garder de la Tunisie, un pays qui a toujours prôné l’ouverture et la diversité.

Du 13 avril au 13 octobre 2025, Osaka accueille l’Exposition Universelle 2025 sur l’île artificielle de Yumeshima. Son thème principal est : « Concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain».

L’Expo 2025 Osaka devrait accueillir environ 28 millions de visiteurs, y compris 3,5 millions d’étranger.

158 pays ont participé à cette Exposition, ce qui représente le nombre le plus élevé de participants dans l’histoire des Expositions organisées au Japon.