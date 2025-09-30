Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a décroché mardi son huitième titre de l’année en s’imposant face à l’Américain Taylor Fritz en finale du tournoi ATP 500 de Tokyo. L’Espagnol de 22 ans s’est imposé en deux manches (6-4, 6-4), confirmant sa domination sur le circuit.

Un palmarès déjà impressionnant

Avec ce succès, Alcaraz compte désormais 24 titres sur le circuit ATP, dont six tournois du Grand Chelem. À seulement 22 ans, il consolide sa position de leader du tennis mondial. En finale, il a dominé Fritz, cinquième mondial, sans laisser place au doute.

Gêné mais solide

Depuis le début du tournoi, l’Espagnol évoluait avec un strapping à la cheville gauche, conséquence d’un mauvais appui lors de son entrée en lice contre Sebastian Baez. Malgré cette gêne apparente, il n’a jamais semblé limité dans ses déplacements, dictant le jeu face à son adversaire de 27 ans.

Une revanche après la Laver Cup

Dix jours plus tôt, Taylor Fritz avait battu Alcaraz lors de la Laver Cup, tournoi d’exhibition par équipes. Cette fois, l’Espagnol a repris l’avantage, portant à 4-1 son bilan dans leurs confrontations directes.

Cap sur Shanghai

À peine son trophée en poche, le joueur originaire de Murcie s’envole vers Shanghai pour disputer le Masters 1000, point fort de la tournée asiatique. Il y retrouvera plusieurs rivaux de taille, notamment Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Une confiance renouvelée

Après sa victoire, Alcaraz a tenu à partager son ressenti : « Je suis vraiment fier de moi et de toutes les personnes qui m’entourent et m’ont aidé à être dans cette situation », a déclaré le champion espagnol, confirmant sa confiance avant la suite de la saison.