Environ 3761 touristes japonais ont visité la Tunisie au 20 septembre 2025 en évolution de 34,2% par rapport à la même période de 2024 et en baisse de 33,5% par rapport à la même période de 2019.

Ce nombre devrait être porté à 7800 touristes jusqu’à la fin de l’année en cours a indiqué, mardi, à l’agence TAP, le représentant de l’ambassade de Tunisie au Japon, Mohamed Fadhel Oueslati.

Rencontré en marge de l’Exposition Universelle 2025 qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka dans la région du Kansai au Japon, le responsable a souligné que la Tunisie, représentée par l’Office national du tourisme et de l’artisanat et l’ambassade de la Tunisie à Tokyo, a participé au Salon international du Tourisme qui s’est tenu à Nagoya, au Japon du 25 au 28 septembre 2025.

Ce salon a attiré plus de 182 mille visiteurs bien que le nombre d’habitants de Nagoya ne dépasse pas 2, 5 millions.

« Outre les responsables du secteur, la délégation tunisienne a comporté 3 professionnels et deux artisans. Le 27 septembre, la délégation tunisienne a rencontré le vice-président de l’association japonaise des agents de voyages (JATA), Atsushi Sakai. Cette rencontre a porté sur les moyens de promouvoir l’offre touristique tunisienne auprès de la clientèle japonaise » a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner « le responsable japonais a indiqué que parmi les obstacles que rencontrent les touristes japonais pour se rendre en Tunisie, figure la cherté des billets d’avion dont le prix a triplé depuis la pandémie du Covid. À ce titre, il a été proposé de conclure des conventions entre l’Office national du tourisme et les agences de voyages opérant sur le marché japonais pour réduire les coûts du déplacement pour les touristes japonais ».

Et de conclure « Toujours dans le cadre du programme de promotion du tourisme tunisien auprès des touristes japonais et asiatiques, nous étudierons également la possibilité d’inscrire la Tunisie sur les programmes de croisières des tours opérateurs japonais. Aussi et pour cibler les différentes catégories d’âge, des influenceurs japonais seront invités au festival du saut en parachute qui se tiendra en octobre à Tozeur. L’accent sera également mis sur la promotion du tourisme culturel vu l’intérêt que porte les touristes japonais pour ce produit ».