Une journée scientifique sur le thème « Préparation psychologique à un nouveau départ à la retraite » sera organisée le 1er novembre prochain à Mahdia, à l’initiative de l’Association de soins des personnes âgées (ASPA) et de l’Association tunisienne des infirmiers de Mahdia (ATIM).

Cette annonce intervient alors que les résultats du recensement général de 2024, publiés lundi par l’Institut national de la statistique, révèlent une augmentation significative de la part des personnes âgées en Tunisie. Cette proportion s’élève désormais à 16,88 % de la population (personnes de 60 ans et plus), contre 11,38 % lors du précédent recensement en 2014.

Cet événement se veut une occasion de proposer des pistes concrètes pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, en réponse aux défis posés par l’évolution démographique du pays.

Cette journée prévoit une série de conférences axées principalement sur les difficultés d’adaptation à la retraite, les solutions pour faciliter cette transition et les modalités de prise en charge médicale des patients alités.