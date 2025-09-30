Des chercheurs russes de l’université d’État de recherche nationale Nikolaï Gavrilovitch Tchernychevski de Saratov ont créé un capteur biologique capable de détecter, en seulement trois minutes et à partir d’une goutte de sang, des signes de maladies cardiovasculaires.

“Actuellement, les résultats des analyses de sang peuvent prendre entre deux et trois heures, voire une semaine dans certains cas”, ont-ils précisé.

“Grâce à la rapidité du diagnostic par le capteur innovant, le traitement sera aussi rapide et efficace notamment pour certaines pathologies, telles que la cardiopathie ischémique, qui touche une personne sur dix en âge de travailler en Russie”, indique l’Université.

Selon Valeri Tuchin, directeur du centre scientifique et médical de l’Université de Saratov, les résultats du dépistage rapide pourraient également servir à constituer une base de données sur la santé publique en période d’épidémies, ou pour évaluer l’impact de l’exposition à des facteurs environnementaux”.