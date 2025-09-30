Le coup d’envoi du Plan national pour l’agriculture familiale en Tunisie 2022-2030 a été donné mardi, à Tunis, lors d’une conférence nationale organisée au siège de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP).

Lancé par l’UTAP, ce plan constitue une initiative stratégique globale visant à mener une transformation quantitative du secteur de l’agriculture familiale, la faisant évoluer d’un secteur traditionnel confronté à de multiples défis vers un moteur essentiel du développement durable et de la sécurité alimentaire nationale.

Il s’inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale ( 2019/2028) et aspire à construire des systèmes alimentaires durables capables de s’adapter aux défis contemporains et futurs, dont les changements climatiques, la dégradation des ressources naturelles, la faiblesse des niveaux de productivité ainsi que les difficultés d’accès aux marchés et aux financements appropriés.

Il s”agit également, de faire face à l’insuffisance dans l’adoption des technologies modernes, à l’exode rural des jeunes vers les centres urbains, la faiblesse de l’organisation professionnelle et coopérative ainsi que aux défis liés à l’autonomisation des femmes rurales et à l’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales reculées.

Le plan repose sur un cadre stratégique intégré comprenant sept composantes fondamentales. La première se concentre sur le développement des politiques publiques et du cadre législatif favorable à l’agriculture familiale, tandis que la deuxième s’intéresse au renforcement de l’accès équitable aux ressources naturelles et aux terres agricoles.

La troisième vise à améliorer les mécanismes d’accès au financement et aux services financiers alors que la quatrième se concentre sur le développement technologique et l’innovation agricole.

Le cinquième s’occupe du renforcement des chaînes de valeur agricoles et de l’amélioration de l’accès aux marchés tandis que le sixième vise à consolider l’organisation professionnelle et coopérative. Enfin, la septième composante est axée sur l’amélioration des conditions socio-économiques des communautés rurales et l’autonomisation des femmes et des jeunes dans le milieu rural.

Lors de la cérémonie de lancement de ce plan, le président de l’UTAP, Moez Ben Zaghdane a souligné l’importance de ce plan d’action dans l’amélioration de la durabilité du secteur agricole et de la souveraineté alimentaire, appelant, à cet égard, le pouvoir législatif, les décideurs et la société civile à concrétiser ce plan.

De son côté, le coordinateur général de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, Fathi Ben Khalifa, a exhorté les décideurs à intégrer le plan d’action national pour l’agriculture familiale dans les plans de développement, dans le but d’attirer les financements nécessaires et d’assurer une collaboration horizontale et intégrée de tous les ministères concernés.

Dans le même contexte, Ben Khalifa a insisté sur l’importance de donner à l’agriculture familiale la valeur qu’elle mérite, afin de préserver la biodiversité, garantir la stabilité sociale, lutter contre la pauvreté et assurer la stabilité des prix pour le citoyen.