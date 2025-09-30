La récolte des olives dans le gouvernorat de Zaghouan est estimée, cette année, à 80 mille tonnes, soit l’équivalent de 16 mille tonnes d’huile contre 60 mille tonnes (12 mille tonnes d’huile) en 2024.

Le responsable de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole, Fraj Hichri a indiqué à l’Agence TAP que la récolte devrait connaitre une hausse de 36,3% cette saison, ajoutant que la moyenne de production dans la région n’avait pas dépassé 37 mille tonnes au cours de la dernière décennie.

Quelque 38 huileries d’une capacité de transformation de 2800 tonnes par jour sont disponibles, d’après la même source.

Le gouvernorat de Zaghouan compte 8,6 millions d’oliviers répartis sur une superficie de 62 mille ha ainsi que 180 mille oliviers dédiés à la production biologique s’étendant sur 20 mille ha.

La cueillette des olives devrait fournir plus de 680 jours de travail au profit de 8500 ouvriers dans la région.