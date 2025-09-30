À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, la Poste Tunisienne annonce mardi, l’émission demain 1er octobre 2025, d’un timbre-poste, “dans le cadre de la volonté nationale de valoriser les mères et les pères qui ont avancé en âgé et de réaffirmer leur place parmi les priorités du projet sociétal tunisien et de ses choix stratégiques”.

Ce timbre-poste, ainsi que d’autres produits philatéliques réalisés à cette occasion, seront disponibles à la vente, à partir du mercredi 1er octobre 2025, dans tous les bureaux de poste et en ligne via le site www.e-stamps.poste.tn