Quelque 758 projets municipaux sont programmés dans le gouvernorat de Nabeul, dans le cadre du plan d’investissement 2022-2025, moyennant une enveloppe de 216 millions de dinars.

Parmi ces projets, 327 ont été achevés, 127 en cours de réalisation, 151 en démarrage des travaux, 55 en phase des études ainsi que 34 chantiers bloqués, selon un rapport présenté lors de la séance de travail tenue lundi au siège du gouvernorat.

Par ailleurs, une enveloppe de 32 millions de dinars a été consacrée à la réhabilitation de routes dans la région, d’après la même source.