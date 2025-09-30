Le développement local et durable à travers la valorisation des produits de terroirs et locaux, figure parmi les axes de coopération qui attire le plus l’intérêt des partenaires japonais, a indiqué, mardi, à Osaka, la directrice d’appui aux secteurs au CEPEX, Safa Jennene.

Dans une déclaration aux médias, en marge de l’Exposition universelle d’Osaka 2025, la responsable a rappelé que la Tunisie a pris part, le 25 septembre courant, à une semaine thématique sur le concept “OVOP : One Village, One Product ” (un village, un produit), concept de développement local initié au Japon en 1979 et valorisant les produits du terroir et les compétences locales.

Elle a indiqué que «cette semaine a été axée sur la valorisation de l’huile d’olive tunisienne. En effet, une étude, réalisée dans le cadre d’un projet de coopération tuniso-japonais a montré que l’huile d’olive tunisienne, avec toutes ses variétés, en particulier celle du nord, se distingue par une concentration de « polyphénol », pouvant être 10 fois supérieure aux huiles internationales, ce qui lui confère des bienfaits certains sur la santé ».

Toujours selon elle, un livret sur les vertus de l’huile d’olive tunisienne a été distribué, à cette occasion, pour mieux promouvoir ce produit auprès d’une clientèle asiatique des plus exigeantes en termes de normes sanitaires et environnementales.

Jennene a, en outre, indiqué que la semaine thématique « OVOP » a, également, permis de promouvoir d’autres produits tunisiens tels que la figue de barbarie, les plantes médicinales…Un accent a, aussi, été mis sur l’expérience de valorisation du kaki de Ouechteta, entreprise en partenariat avec des universités japonaises. Originaire de l’Asie, le Kaki a été introduit en Tunisie vers les années 50.

«L’adoption en Tunisie du concept japonais «One Village, One Product» et son engagement dans un processus de valorisation de la recherche scientifique dans les domaines liés au développement durable, ont encouragé les japonais à étudier les meilleurs moyens pour élargir la coopération tuniso-japonaise à d’autres produits et d’autres secteurs ». a-t-elle conclu.

Du 13 avril au 13 octobre 2025, Osaka accueille l’Exposition Universelle 2025 sur l’île artificielle de Yumeshima. Son thème principal est «Concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain». Il s’agit de la deuxième exposition universelle du Japon, après l’événement d’Osaka en 1970. L’Expo 2025 Osaka devrait accueillir environ 28 millions de visiteurs, y compris 3,5 millions d’étranger.

158 pays ont participé à cette Exposition, ce qui représente le nombre le plus élevé de participants dans l’histoire des Expositions organisées au Japon.