Le secteur du patrimoine sera au centre d’une rencontre médiatique, ce jeudi 2 octobre à partir de 17h, au Centre des arts, de la culture et des Lettres (CACL) “Palais Ksar Saïd”, au Bardo, près de Tunis

Cette rencontre spéciale s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres périodiques consacrées au secteur culturel avec les représentants des médias, a annoncé le ministère des Affaires Culturelles.

Le premier rendez-vous avec la presse nationale a été organisé le 26 août 2025 au Centre culturel international de Hammamet (CCIH), Dar Sébastian. Il était consacré au secteur des festivals et la stratégie nationale pour renforcer la visibilité des manifestations artistiques à l’échelle internationale.

A l’occasion de cette nouvelle rencontre, le ministère a lancé un appel à participation à cet évènement. Cet appel s’adresse à “tous les journalistes et les médias en vue de renforcer le dialogue sur les questions patrimoniales et d’échanger les visions et les propositions pour le développement de ce secteur vital”, indique la même source.

Ce premier rendez-vous verra la participation les représentants des principales institutions publiques en charge du patrimoine, à savoir l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (Amvppc).

Seront notamment présents aux débats, le directeur Général de l’INP, la Directrice Générale du patrimoine, la Directrice Générale de l’AMVPPC ainsi que la directrice du palais Ksar Saïd, un ancien palais beylical restauré et ouvert au public depuis 2019 en tant que Centre des Arts, de la Culture et des Lettres.

L’INP est un organisme chargé de la recherche, de la restauration et de la préservation du patrimoine culturel. Cette institution gère le patrimoine national, incluant les sites archéologiques et le patrimoine subaquatique.

L’AMVPPC est une agence dont le rôle principal est de mettre en œuvre la politique de l’État en matière de culture, de valoriser et d’exploiter le patrimoine culturel tunisien (sites, monuments, musées) et de promouvoir le tourisme culturel.

Il est à rappeler que la Tunisie compte, aujourd’hui, neuf sites classés au patrimoine mondial dont 8 sites culturels et un site naturel à savoir le Parc National d’Ichkeul (1980), le dernier grand lac d’eau douce d’une chaîne qui s’étendait autrefois le long de l’Afrique du Nord.

La Médina de Tunis, le Site de Carthage et l’Amphithéâtre d’EL Jem (1979), le Site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988), le Site de Dougga (1997) et l’Ile de Djerba (2023) sont les sites culturels classés.

Le pays compte également 9 éléments inscrits au patrimoine culturel immatériel : “Le henné : rituels, esthétique et pratiques sociales” et “Les arts du spectacle chez les Twāyef de Ghbonten” (2024), Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre) (2023), La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (2022), la calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques (2021), La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah (2020), Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous (2020), les connaissances associées au palmier dattier (2019) et les savoir-faire de la poterie de Sejnane (2018).

La préservation et la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, comme les questions de conservation des sites historiques ou de mise en valeur du patrimoine immatériel sont au cœur du secteur du patrimoine.