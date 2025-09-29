A l’occasion de la 10ème édition, la Biennale d’art contemporain « Dream City», accueillera une cinquantaine d’artistes issues de 22 pays. Huit 8 artistes nationaux et 48 du monde entier investiront, à partir de ce jeudi, les divers lieux emblématiques et places centrales du centre-ville de Tunis.

Prévue du 3 au 19 octobre 2025, Dream City a annoncé une édition exceptionnelle placée sous la thématique « Fragments d’un monde inachevé : penser malgré l’apocalypse lente » qui démarrera le jeudi 2 Octobre avec un spectacle de préouverture dédié à la Palestine.

Une sélection de 56 œuvres sont contenues dans sa « programmation dense consacrée aux créations locales et internationale et qui place la Palestine au cœur des préoccupations.

La 9ème édition tenue du 22 septembre au 8 octobre 2023, la Biennale organisée par L’Art Rue, l’association à l’origine de Dream City, avait accueilli 62 spectacles et 50 artistes issus de 21 pays.

Au printemps 2024, Dream City a organisé du 4 au 13 avril, à Kanal-Centre Pompidou dans la capitale belge, sa première édition bruxelloise à travers une programmation artistique spéciale intitulée «Dream City festival… from Tunis for Brussels» offrant une sélection de ses trois précédentes éditions.

La Palestine au cœur de Dream City 2025

Dans un contexte global de plus en plus fermé, marqué par les crises et les libertés qui se dissipent, l’art sert de levier pour progresser, aller de l’avant, résister. Créer pour interroger le monde actuel en effervescence, c’est s’ouvrir vers des perspectives nouvelles de réflexion et archiver pour l’Histoire », a annoncé la Biennale qui se présente comme « un espace de création, d’expérimentation et de recherche entre les pratiques et les cultures ».

Au fil de plus de 56 performances, expositions, rencontres et concerts, “Dream City tient à dénoncer, plus que jamais auparavant, les crimes en cours commis par l’armée génocidaire à Gaza », a-t-on encore souligné.

En préouverture, Dream City a choisi un spectacle musical intitulé « Tarab » qui sera donné le jeudi 2 octobre, en guise d’hommage aux chorégraphes palestiniens assassinés par l’armée de l’occupation à Gaza en 2024.

En partenariat avec la « Sharjah Art Foundation » (Emirats arabes unis) des contre-cartographies sont réalisées par les artistes Jumana Manna, Sille Storihle, Sharif Waked, Raeda Saadeh, Basma Al-Shaif qui livreront au public une performance puissante et engagée.

Programmation cosmopolite et engagée

Danse, performances, installations vidéos, conférences, musique et films sont au menu de ce rendez-vous soulevant les enjeux contemporains de nos territoires, dans 31 lieux du centre-ville de Tunis, notamment à la Médina. Sept catégories de spectacles sont au line-up de cette nouvelle édition conçue comme un laboratoire de création, d’engagement et de dialogues : 9 Dream Creations, 6 Dream Guests, 6 Dream Vidéo et Films, 7 dans Dream Collaborations dont 2 organisées avec le Bard College et 5 autres créations inédites en partenariat avec la Sharjah Art Foundation et l’association TACIR.

Les « Dream Creations » sont les créations originales conçues à et pour Tunis. Des suites d’un ancrage fort local racontent la Tunisie à travers des résidences, immersions artistiques, réflexions diverses. Les Dream Guests sont un florilège d’invités exceptionnels, variés, porteurs de valeurs humaines. Ils incitent à la réflexion et aux échanges à travers leurs rencontres, tout en présentant leurs œuvres.

Des curateurs comme Tania El Khoury et Jan Gooseens font partie de l’aventure, comme précédemment, afin de réaliser des collaborations transdisciplinaires et audacieuses avec une floppée d’artistes. A leur actif, deux créations : « Resilience Overflow » de Lara Tabet et « In Search for Justice Among the Rubble » du Public Works Studio.

Une liste de 27 installations et expositions seront accessibles au public à travers « Dream Exhibitions ». Intitulée « Suni’a Bisihrika », l’exposition collective de 2025 est placée sous le commissariat du curateur de renommée internationale Tarak Abu El Foutouh offrant un espace de dialogue consacré au monde arabe. L’exposition rassemblera des artistes incontournables de la scène contemporaine.

La Biennale reste fondamentalement un espace foisonnant pour le cinéma, la vidéo et les rencontres.

Les Dream Talks & IDeas forment un espace de rencontres, de discussions, d’ateliers pour penser ensemble les enjeux du présent et de l’avenir, avec la participation de Public Works, Sonia Kallel, Nanda Mohammad, Lawrence Abu Hamdan, Jeremy Nedd, Selma & Sofiane Ouissi, Bissane Al Charif. Sans oublier, « Kharba City » qui promet d’attirer festivaliers et citoyens.

https://lartrue.org/ De plus amples détails sur le programme de la Biennale sont consultables à partir du lien suivant :

Carrefour artistique entre le monde arabe, l’Afrique et l’Europe, « Dream City » est organisée par l’association L’Art Rue. Depuis son lancement en 2007 par Selma et Sofiane Ouissi, cette Biennale artistique pluridisciplinaire constitue « une invitation à rêver ensemble un autre avenir, en puisant dans le présent ».