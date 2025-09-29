Les résultats détaillés du recensement général de la population et de l’habitat de 2024, publiés ce lundi par l’Institut national de la statistique (INS), révèlent que la proportion des personnes âgées (60 ans et plus) en Tunisie a évolué en 2024 pour atteindre 16,88 % contre 11,38 % en 2014.

Ainsi la Tunisie compte 2 020 772 personnes âgées de plus de 60 ans dont 34,4% vivent dans le deuxième district (gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Manouba et Nabeul) et 23,48% sont installées dans le troisième district (gouvernorats de Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia).

D’après l’INS, plus de 88 % des seniors bénéficient d’une couverture sanitaire, et 52% d’entre eux sont couverts par les systèmes de protection sociale (72,2 % d’hommes contre seulement 33,2 % de femmes).

Les résultats montrent également que plus des deux tiers des Tunisiens âgés de 60 ans et plus (hommes et femmes) disposent d’une source de revenu, soit 69,7 %.

À noter que les résultats globaux du recensement général de la population et de l’habitat de 2024 indiquent que la population totale de la Tunisie s’élève à 11 972 169 habitants, dont 50,7 % de femmes et 49,3 % d’hommes.