L’Agence nationale antidopage (ANAD) organise son quatrième congrès international les 3 et 4 octobre 2025 dans la banlieue nord de Tunis, sous le thème « Les sciences de l’information au service de l’antidopage ».

Placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ANAD veut faire de ce rendez-vous une plateforme scientifique et professionnelle majeure réunissant des experts internationaux, des chercheurs et des acteurs du sport. L’objectif est d’explorer comment les mégadonnées (Big Data), l’intelligence artificielle, les systèmes d’information médicale et le suivi biométrique peuvent renforcer la prévention et la détection du dopage.

Selon la page dédiée sur Facebook, les débats porteront notamment sur le rôle du renseignement et des technologies de l’information dans la lutte antidopage, le respect de la confidentialité et des normes éthiques, ainsi que sur la promotion de la coopération internationale et d’une culture d’intégrité dans le sport. Le congrès vise également à renforcer les capacités des organismes nationaux et internationaux et à favoriser la collaboration entre forces de l’ordre, institutions sportives et laboratoires spécialisés.