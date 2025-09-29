La deuxième édition du Salon professionnel de l’artisanat d’art ARTICREA se tiendra du 6 au 12 octobre 2025 au Parc des expositions du Kram, a annoncé l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT).

Organisé en partenariat avec la Fédération nationale de l’artisanat (FENA) et la Société des Foires internationales de Tunis (SFIT), cet événement s’adresse aux artisans, aux entreprises artisanales, aux groupements professionnels ainsi qu’aux exportateurs de produits d’artisanat d’art.

Selon un communiqué de l’ONAT, ARTICREA a pour objectif de valoriser les créations tunisiennes dans les domaines de la décoration, de l’ornementation et des cadeaux-souvenirs, tout en favorisant les échanges entre les acteurs nationaux et internationaux du secteur.

À travers ce salon et d’autres manifestations similaires, l’ONAT entend promouvoir l’innovation dans l’artisanat, adapter le patrimoine traditionnel aux besoins contemporains et offrir aux exposants une vitrine commerciale à grande échelle.