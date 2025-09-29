L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, “Beït al-Hikma” organise une conférence intitulée “Un temps désorienté : du présentisme à l’Anthropocène” qui sera présentée par François Hartog le samedi 04 octobre 2025 à 10h, au Palais de l’Académie à Carthage-Hannibal, marquant ainsi le lancement de l’année académique 2025-2026.

Le conférencier proposera une réflexion sur les mutations profondes de notre rapport au temps, à l’histoire et à l’avenir, à travers les concepts de “présentisme” (la thèse selon laquelle seul le présent existe réellement) et d’”Anthropocène” (période la plus récente du quaternaire, qui commencerait avec la machine à vapeur), offrant, ainsi, un débat de grande actualité pour la pensée contemporaine.

Les organisateurs indiquent que le professeur François Hartog du Collège de France, est un éminent historien et titulaire de la chaire d’historiographie ancienne et moderne à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ajoutant que “Beït al-Hikma” poursuit sa mission d’ouverture et de dialogue scientifique et invite le public académique, culturel et médiatique à prendre part à ce moment fort de réflexion et d’échanges en donnant la parole à des figures de premier plan de la recherche et de la pensée mondiale.