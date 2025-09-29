La cinquième édition du Salon Rendez-vous Emploi by Keejob se tiendra les 2 et 3 octobre 2025 à Tunis, offrant un espace de rencontre privilégié entre entreprises et demandeurs d’emploi. Organisé par le premier site d’emploi tunisien Keepjob, cet événement s’adresse aux jeunes diplômés comme aux professionnels expérimentés.

Selon le site web de l’organisateur, pour tirer le meilleur parti de ce salon, les candidats doivent préparer soigneusement leur participation. Les organisateurs recommandent de mettre à jour son CV et d’en apporter plusieurs copies, de préparer un pitch personnel percutant, de rechercher préalablement les entreprises participantes pour cibler ses démarches, et de formuler des questions pertinentes pour les recruteurs. Une tenue professionnelle, la ponctualité et la pratique d’un réseautage actif sont également conseillées pour maximiser les chances de décrocher des entretiens.

Le salon proposera un programme complet d’animations, comprenant un panel interactif sur les nouveaux métiers à l’ère de l’IA, des ateliers de coaching sur la réussite du stage de fin d’études, l’amélioration du pitch et du CV, et la préparation de candidatures à l’international.

Des ateliers de soft skills aborderont la présentation personnelle et la gestion du stress, tandis qu’une table ronde traitera de la transformation du marché du travail et de la nouvelle loi sur le CDD/CDI.

Avec une base de 450 mille CV et 40 mille entreprises, Keejob organise cet événement pour faciliter la rencontre entre les grands recruteurs et les talents, consolidant sa position de plateforme majeure dans l’emploi en Tunisie.