Quelque 4500 ha seront consacrés à la production de fourrages dans le gouvernorat de Kasserine, durant la saison agricole 2025-2026.

Le responsable des grandes cultures au Commissariat régional au développement agricole, Abbès Hajji a indiqué à l’Agence TAP que les superficies programmées se répartissent entre 1500 ha pour les fourrages d’automne et 3 mille ha pour les fourrages d’hiver.

Il a ajouté que la prochaine campagne agricole s’annonce prometteuse grâce aux dernières précipitations enregistrées dans la région.

S’agissant de la lutte contre les mauvaises herbes, un programme a été concocté pour traiter une superficie de 500 ha, d’après la même source.