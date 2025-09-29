La délégation régionale du tourisme de Bizerte, en partenariat avec la délégation régionale de l’artisanat, les autorités régionales et locales ainsi que plusieurs organisations de la société civile, a célébré hier, samedi, la Journée mondiale du tourisme sous le thème « Tourisme et transition durable », dans une maison d’hôtes située à El-Ababsa, délégation de Sejnane.

Selon Sofiene Ben Salhine, délégué régional du tourisme à Bizerte, cet événement s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale et régionale visant à renforcer la place du secteur touristique dans le développement national, régional et local global et durable.

Une exposition des produits de l’artisanat a été aussi organisée en marge de la manifestation, mettant en valeur la poterie de Sejnane, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO et reconnue mondialement.

Le programme comprenait également la présentation de plats traditionnels propres à la région, témoignant de son riche patrimoine culinaire, ainsi qu’une exposition d’huiles essentielles typiques du terroir local.

À cette occasion, les participants ont pu découvrir la maison d’hôtes à El-Ababsa (Sejnane), considérée comme l’un des projets écotouristiques et respectueux de l’environnement reconnue à l’échelle régionale, nationale et internationale.