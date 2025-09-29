Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a salué « les positions sages et réfléchies de la Tunisie sur les questions internationales actuelles », la qualifiant de « voix de la sagesse dans la région méditerranéenne », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre qui l’a réuni samedi avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, le secrétaire général de l’ONU a transmis les salutations et le respect du président de la République, Kais Saied, soulignant le niveau de coopération exceptionnel qui existe entre la Tunisie et l’Organisation et ses structures spécialisées.

Au cours de cette rencontre, tenue en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères aux travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Guterres a réitéré sa gratitude envers la Tunisie pour son soutien continu à l’action des Nations unies et à sa mission en Libye.

Au cours de cette rencontre, Nafti a transmis « les salutations du président de la République Kais Saied et sa reconnaissance pour les positions de principe et audacieuses que le secrétaire général n’a cessé d’exprimer en faveur de la juste cause palestinienne et pour sa condamnation claire des violations continues commises par l’entité occupante ».

Il a également souligné l’attachement constant de la Tunisie au rôle central de l’Organisation des Nations unies qui, « malgré les lacunes et les défis structurels qui nécessitent des réformes profondes, reste le cadre légitime et le dernier recours pour préserver la paix et la sécurité internationales et renforcer la justice et la légitimité internationale », selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères.