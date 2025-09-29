La zone touristique Nabeul-Hammamet a accueilli, depuis le début de l’année, plus de 666 mille touristes, soit une hausse de 2% par rapport à la même période de l’année précédente, a indiqué le commissaire régional au tourisme, Wahid Ben Fraj.

Dans une déclaration à la TAP, il a estimé que la saison touristique a constitué une réussite au vu des différents indicateurs, notamment le nombre de nuitées qui a dépassé les 3 millions, enregistrant une progression de 2,5%.

Il a souligné la poursuite de l’activité au-delà de la période de pointe (juillet et août), en particulier durant le mois de septembre où le taux de remplissage des unités hôtelières est jugé “bon à très bon” par les professionnels.

Il a ajouté que les réservations pour les prochains mois devraient contribuer à améliorer davantage les indicateurs du secteur dans la station balnéaire Nabeul-Hammamet et à atteindre l’objectif d’un million de visiteurs.