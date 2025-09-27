La Banque africaine de développement a organisé, récemment, à Tunis une session de formation, au profit des unités de gestion des projets qu’elle finance en Tunisie, dans le but de renforcer leurs compétences en matière d’intégrité et de lutte contre la corruption.

Initiée par le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) du Groupe de la Banque, cette formation s’est tenue le 16 septembre courant, en marge de sa mission de revue proactive de l’intégrité (RPI).

L’objectif étant d’”outiller les gestionnaires de projets à anticiper et mieux gérer les risques liés à l’intégrité, renforcer leurs connaissances en ce qui concerne le cadre d’intégrité de la Banque et promouvoir une culture de transparence et d’intégrité dans les projets qu’elle finance”.

La session de formation a couvert différentes thématiques portant notamment sur l’évaluation des risques d’intégrité dans les projets, la vérification préalable des contre parties, les procédures de dénonciation et de traitement des plaintes ainsi que les mécanismes d’investigation.

Les participants ont également été sensibilisés aux pratiques répréhensibles telles que la fraude, la corruption, la collusion, la coercition et l’obstruction, ainsi qu’aux conséquences juridiques, opérationnelles et réputationnelles qui en découlent, y compris les sanctions.

A cette occasion, le directeur général de la Coopération africaine au ministère tunisien de l’Économie et de la Planification, Tarek Bouhlel, a souligné que cette session contribuera à améliorer la gouvernance des projets financés par la Banque africaine de développement en Tunisie.

De son côté, Bernice Savy, économiste principale de la Banque en Tunisie et représentante de la directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord, a exprimé l’espoir de voir les participants devenir les premiers garants de l’intégrité et de l’efficacité des interventions de la Banque sur le terrain.