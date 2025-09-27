Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti s’est entretenu vendredi à New York avec son homologue allemand Johann Wadephul.

La rencontre, tenue en marge des travaux de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a été l’occasion de réaffirmer la volonté commune des deux parties de hisser les relations d’amitié et de coopération solides qui unissent les deux pays, notamment en perspective de la célébration, en 2026, du 70ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, lit-on dans un communiqué du département.

Le Ministre a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération bilatérale, de promouvoir les investissements conjoints et d’en diversifier les domaines, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures et des projets visant à atténuer les effets du changement climatique, ainsi que dans le développement du secteur touristique et le soutien aux échanges commerciaux.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation et la coordination en vue d’assurer le suivi des programmes de coopération en cours, tant au niveau bilatéral que dans le cadre du partenariat tuniso-européen.