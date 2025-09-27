La Juventus Turin a ramené ses pertes de 199,2 millions d’euros à 58,1 millions lors de la saison 2024-25, grâce à ses participations à la Ligue des champions et au Mondial des clubs, a-t-elle annoncé vendredi.

Le club le plus titré du football italien, le seul en Italie coté en Bourse, a réduit ses pertes de 141,1 millions d’euros sur un an, grâce notamment à la forte augmentation de ses recettes tirées des droits TV (+77,7 M EUR) et des cessions de joueurs (+75,5 M EUR).

Privé de compétitions européennes en 2023-24 en raison d’infractions au fair-play financier, la Juve a renoué avec l’Europe la saison dernière.

Son parcours s’est toutefois terminé dès les barrages d’accession aux 8e de finale de la Ligue des champions face au PSV Eindhoven, ce qui a valu quelques semaines plus tard à son entraîneur Thiago Motta d’être limogé.

Sous la direction d’Igor Tudor, le club bianconero a terminé 4e du Championnat d’Italie et arraché son billet pour la Ligue des champions 2025-26.

Il a ensuite chuté en 8e de finale du Mondial des clubs face au Real Madrid.

Lors de l’exercice clos le 30 juin 2025, le chiffre d’affaires de la “Vieille Dame” s’est établi à 529,6 millions d’euros, soit une progression de 135 M EUR (+34,2%) sur un an.

Durant la période, les charges et dépenses du club piémontais étaient de 59,6 M EUR, en légère diminution par rapport aux 569,7 M EUR de l’exercice 2023-24.

L’endettement a augmenté de 37,4 millions d’euros à 280,2 M EUR.

Le club aux 36 titres de champion d’Italie et aux deux Ligues des Champions a annoncé à l’occasion de la publication de ses résultats qu’il allait procéder à une nouvelle augmentation de capital, “dans les limites des 10% de son capital actuel”, soit 110 millions d’euros.