Le FC Barcelone a annoncé vendredi les blessures de l’attaquant brésilien Raphinha et du gardien espagnol, Joan Garcia, qui seront forfait pour le choc face au PSG en Ligue des champions et indisponibles plusieurs semaines.

Dans deux communiqués distincts, le club catalan a officialisé une blessure musculaire “au biceps fémoral de la cuisse droite” pour Raphinha,sorti touché jeudi à Oviedo (3-1) et absent “environ trois semaines”, et une rupture “du ménisque interne du genou gauche” pour Joan Garcia, indisponible entre “quatre et six semaines”.

Le portier catalan, recruté cet été pour 25 millions d’euros en provenance de l’Espanyol Barcelone, va devoir subir une arthroscopie, précise le Barça.

Les deux joueurs rejoignent le gardien allemand, Marc-André ter Stegen, et les milieux espagnols, Gavi et Fermin Lopez, sur la longue liste de joueur blessés à l’infirmerie blaugrana, que le prodige Lamine Yamal et le latéral Alejandro Balde viennent seulement de quitter, à cinq jours du choc face au PSG, mercredi (20H00).

Cette hécatombe va pousser l’entraîneur barcelonais, Hansi Flick, à adapter son onze dimanche contre la Real Sociedad en Liga, puis contre Paris, avec le retour probable de l’expérimenté, Wojciech Szczesny, dans les buts.

Raphinha, co-meilleur buteur de C1 avec Serhou Guirassy l’an passé (13 buts), devrait lui être remplacé numériquement par l’Anglais, Marcus Rashford.