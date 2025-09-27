Une séance de travail s’est tenue, vendredi à Tunis, entre le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chouad, et la directrice du Bureau du Québec à Rabat, Myriam Paquette-Côté, axée sur la mise en œuvre du programme de coopération pilote Tunisie-Québec.

Ce programme porte sur la formation à distance, la formation des formateurs et l’intégration des compétences de vie dans les programmes de formation.

Au cours de cette rencontre, Chouad a salué les résultats du projet pilote conjoint concernant la formation professionnelle de base à distance et le programme de renforcement des capacités du Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de la formation (CNAFFIF). Il a réaffirmé l’ouverture de son département à s’inspirer des expériences réussies dans le secteur.

Le ministre a également présenté les grandes lignes du programme d’action de son département visant à moderniser la gestion, la gouvernance et les méthodologies de la formation professionnelle, qu’il a qualifiée de “choix stratégique et levier essentiel pour la réalisation du développement et de l’emploi” en Tunisie.

De son côté, Myriam Paquette-Côté s’est félicitée de l’évolution de la coopération réalisée et a exprimé la disposition de son Bureau à explorer de nouveaux domaines de partenariat pour valoriser la formation professionnelle.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur général de la Coopération internationale et des Relations extérieures au ministère, Mounir Dakhli, du coordinateur du projet de coopération avec la Fédération des cégeps du Québec, Abdelkrim Aouamri, et d’une représentante du ministère des Affaires étrangères, Saïda Boujlal.