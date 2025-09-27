Des responsables de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et de l’ambassade de France à Tunis se sont réunis, vendredi, pour examiner les opportunités d’investissement et de coopération bilatérale.

Cette rencontre, à laquelle ont participé le président de l’UTICA, Samir Majoul, et l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a été l’occasion d’examiner les moyens de développer les échanges commerciaux et les investissements, notamment en prévision de la tenue du Conseil d’association Tunisie-Union européenne prévu en octobre 2025.

Les discussions ont mis l’accent sur les relations économiques privilégiées entre les deux pays, la France étant le premier partenaire commercial de la Tunisie et son premier investisseur étranger. Les deux parties ont évoqué les obstacles aux exportations tunisiennes, notamment les barrières douanières et non douanières affectant les filières de l’huile d’olive et du textile. La Tunisie a, à cette occasion, réaffirmé son engagement à préserver sa souveraineté alimentaire et sa sécurité agricole.

Plusieurs axes de coopération prometteurs ont été identifiés, tels que la transition énergétique, l’intelligence artificielle, les technologies numériques, les composants automobiles et aéronautiques, les infrastructures et la formation professionnelle. Dans ce cadre, la Tunisie accueillera les 20 et 21 novembre 2025 la deuxième édition du Forum méditerranéen sur l’intelligence artificielle, après une première édition à Marseille. Cet événement vise à mobiliser les jeunes talents et à positionner la région comme un acteur de l’innovation numérique.

L’ambassadrice Guéguen a réitéré le soutien de la France au secteur touristique tunisien, avec pour objectif d’accroître le nombre de visiteurs français et de mieux valoriser les atouts culturels et naturels du pays.

Par ailleurs, l’UTICA a été invitée à participer au « Forum Affaires Tunisie 2025 », organisé par Business France le 28 octobre à Paris, qui portera sur les secteurs stratégiques et le développement durable.

Cette rencontre s’inscrit dans la perspective du prochain Conseil d’association Tunisie-UE, considéré comme une opportunité clé pour approfondir les relations bilatérales. Assistaient également à cette réunion le chef du service économique régional de l’ambassade, Arnaud Guigné, le directeur de la zone Afrique du Nord de l’agence Business France, Philippe Garcia, ainsi que plusieurs responsables de l’UTICA.