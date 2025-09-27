Le président de la Confédération Nationale des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Ben Rajeb, a déclaré que la première édition du Forum économique « Invest in Africa » qui s’est tenue en Tunisie, a pour principal objectif d’inciter les investisseurs italiens à investir davantage dans divers secteurs, en particulier ceux à haute valeur ajoutée.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que le forum a réuni 50 acteurs économiques tunisiens et plus de 30 acteurs économiques italiens dans le but de mettre en réseau les relations entre les deux pays et tenter de créer de nouvelles opportunités d’investissement en Tunisie et d’en faire une plaque tournante de l’investissement en Afrique.

Il a ajouté que l’Italie est l’un des partenaires principaux et traditionnels de la Tunisie et le premier partenaire en termes d’échanges commerciaux et d’investissement.

Et de rappeler que grâce à la culture d’investissement en Tunisie qui possède des compétences dans divers domaines économiques, en particulier les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le pays a enregistré une balance commerciale équilibrée avec l’Italie.

Pour sa part, le président du Delta Center, Sandro Frattini, a souligné la volonté de l’Italie de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie dans divers domaines, compte tenu des relations historiques entre les deux pays ainsi que de la proximité géographique, ajoutant que le forum sera organisé alternativement, après cette première édition en Égypte, au Sénégal, au Maroc, en Libye puis en Mauritanie.

De son côté, la secrétaire générale de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne, Deniz Sallustri, a expliqué que la Tunisie représente la porte de l’Afrique pour l’Italie, notant que la participation des entreprises italiennes à ce forum, marqué par l’organisation d’environ 250 réunions bilatérales, vise à anticiper le rôle de la Tunisie en tant que site de production et à renforcer les relations commerciales bilatérales en recherchant des fournisseurs dans plusieurs domaines tels que le textile, l’énergie, les matériaux de construction et autres.

Le directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement étranger (FIPA), Jelel Tabib, a déclaré que les six premiers mois de 2025 ont enregistré un fort rendement des investissements italiens, soulignant l’intérêt croissant des entreprises italiennes basées en Tunisie pour réexporter leurs biens et services vers l’Europe en général et l’Italie en particulier, avec une ouverture sur l’Afrique via la Tunisie.

Tabib a avancé que l’agence a recensé plus de 160 opérations d’investissement pour un montant total estimé à environ 160 millions de dinars, ce qui a permis la création de plus de 1360 emplois, estimant qu’une « nouvelle voie s’ouvre devant l’Italie pour devenir le deuxième partenaire de la Tunisie dans le domaine des investissements ».