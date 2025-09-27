La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et l’association Tunisia Technoparks ont signé, le 15 septembre 2025, une convention de partenariat.

Objectif : stimuler l’innovation, accompagner l’écosystème des startups en Tunisie et promouvoir les échanges technologiques entre la Tunisie et la France.

Des actions concrètes prévues

Cet accord prévoit la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de formation, l’organisation conjointe d’événements et l’accompagnement de startups à travers des programmes de mentorat et d’accélération.

Selon la CCITF, ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions de la chambre en soutien au développement de l’écosystème tunisien des startups.

Le précédent accord avec la FTD

À ce sujet, elle rappelle la convention conclue, le 12 juillet 2024, avec la Fondation Tunisie pour le Développement (FTD) dans l’objectif d’appuyer le programme « The Dot ».

Il s’agit d’un incubateur de startups soutenu par le ministère des Technologies de la communication et le programme INNOV’I de l’Union européenne (UE).

Ce dernier programme est piloté par Expertise France, la GIZ allemande et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Tunisia Technoparks : un acteur clé

Tunisia Technoparks a été constituée en septembre 2013. Elle réunit, à ce jour, quatre technopoles et cinq pôles de compétitivité :

El Ghezala (TIC)

Sidi Thabet (biotechnologie)

Bizerte (IAA)

Borj Cedria (environnement, énergie)

Sousse (IME)

Monastir (ITH textile)

Sfax (TIC)

Gafsa (multisectoriel)

Médenine (exploitation et valorisation des richesses naturelles du Sahara)

Officiellement, elle se positionne comme un acteur majeur du développement, de l’innovation et de la promotion du système technopolitain en Tunisie et à l’échelle internationale.

