Le marché boursier a légèrement gagné du terrain sur la séance de vendredi, 26 septembre 2025. Le benchmark a pris +0,05 % à 12417,07 points, dans un modeste volume de 4,1 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre BH LEASING s’est adjugé la progression la plus soutenue de la séance. L’action a gagné 4,5 % à 4,180 D, sans drainer de flux.

Le titre SOTUVER a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action a progressé de 2,6 % à 14,100 D notant que la valeur a brassé un volume global de 240 mille dinars sur la séance.

Le titre UBCI s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a régressé de –2,9 % à 19,220 D bien que la valeur a été transigée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TELNET a terminé la séance sur une note morose. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologie a perdu 1,2 % à 6,710 D faisant savoir que la valeur a amassé de maigres échanges de 43 mille dinars sur la séance.

BNA a été de loin la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque publique a reculé de –0,9 % à 11 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,2 MD.

