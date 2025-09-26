Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe que le Partenariat pour une Economie Bleue Durable (SBEP) a annoncé l’ouverture de son troisième appel transnational conjoint sur le thème « Numérisation et Innovation pour des Ecosystèmes marins résilients, des Entreprises et des Communautés afin de renforcer la compétitivité de l’économie bleue de l’UE».

La date limite de soumission des pré-propositions est fixé pour le 17 novembre 2025.

Ce troisième appel à projets vise à soutenir des projets transnationaux de recherche et d’innovation (pour une durée de 36 mois) portant sur l’un des cinq domaines suivants Jumeaux numériques de l’océan (JNO) à l’échelle du sous-bassin, Transition des secteurs de l’économie bleue et développement de la coexistence et des infrastructures marines polyvalentes, Planification et gestion intelligentes face au climat des usages de la mer à l’échelle régionale, Bioressources bleues et Communautés et entreprises côtières résilientes.

La vision du «Sustainable Blue Economy Partnership », un partenariat européen dans le cadre du programme-cadre de recherche et d’innovation « Horizon Europe » de la Commission européenne, est de concevoir, piloter et soutenir une transition juste et inclusive vers une économie bleue régénératrice, résiliente et durable.

Ce partenariat de l’UE vise à stimuler la transformation nécessaire vers une économie bleue neutre pour le climat, durable, productive et compétitive d’ici 2030, tout en créant et en soutenant les conditions d’un océan durable pour les populations d’ici 2050.