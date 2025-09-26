La valeur des exportations industrielles tunisiennes a augmenté de 2,5%, à 38,2 milliards de dinars, durant les huit premiers mois de l’année 2025, en comparaison avec la même période de l’année dernière, selon des données publiées par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Les statistiques de l’APII ont fait ressortir, en outre, que les exportations du secteur du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure ont drainé des recettes de l’ordre de 7,4 milliards de dinars, suivis par les filières de l’industrie agro-alimentaire (près de 4,1 milliards de dinars), de l’industrie chimique (2,5 milliards de dinars ) et des industries mécaniques et électriques (2 milliards de dinars).

S’agissant des intentions d’investissement déclarées auprès des différents services de l’Agence, ils se sont élevés à 1,2 milliard de dinars, lesquels serviront à financer plus de 1900 projets, et créer plus de 20 000 emplois lorsqu’ils entreront en phase de production.

En ce qui concerne les investissements déclarés dans le secteur des services, ils sont de l’ordre de 783,3 millions de dinars, lesquels permettront la création de 7031 projets et de 35661 nouveaux postes d’emploi.