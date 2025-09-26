Une rencontre sur les avantages du statut auto-entrepreneur aura lieu, vendredi 26 septembre, à la maison des jeunes à Tozeur.

Par ailleurs, une journée d’information sur les programmes d’emploi des jeunes a été organisée, jeudi, à la maison des jeunes à Tozeur.

Cette journée a été tenue à l’initiative de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et la jeune chambre économique de Tunisie à Kébili.

Le chef de l’ANETI à Kébili, Anouer Tabbel a indiqué que cette manifestation vise à permettre aux demandeurs d’emploi de s’informer des offres disponibles en ligne en Tunisie et à l’étranger (France, Italie, Qatar, Arabie Saoudite et Canada).

Il a souligné à l’Agence TAP que les compétences les plus recherchées touchent, notamment, aux secteurs de l’agriculture, du bâtiment et de l’infirmerie.

Selon la présidente de la jeune chambre économique à Kébili, Wiem Dekhil, cette journée a permis aux participants de prendre connaissance des techniques de recherche d’emploi et des différents types de contrats d’entreprise.