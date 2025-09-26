Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a examiné jeudi avec le directeur exécutif de l’UNOPS, bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets, Jorge Moreira da Silva, l’état de la coopération engagée avec la Tunisie depuis 2006 et les perspectives de nouveaux partenariats dans plusieurs secteurs clés, en marge de la 80e Assemblée générale de l’ONU à New York.

Le ministre a salué le rôle de l’UNOPS dans l’appui aux efforts de développement en Tunisie, notamment à travers des services en gestion de projets, infrastructures et renforcement des capacités, en vue d’optimiser l’employabilité des jeunes.

Les deux parties ont évoqué les deux mémorandums d’entente récemment signés avec les ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et de l’Équipement et de l’Habitat, visant à améliorer la conduite et la qualité des projets publics dans les domaines concernés.

Mohamed Ali Nafti a, à cette occasion, réitéré la volonté de la Tunisie de consolider sa coopération avec l’ensemble des agences et programmes onusiens, en particulier dans les domaines répondant aux besoins nationaux et aux Objectifs de développement durable, afin de mieux satisfaire les attentes de la population.