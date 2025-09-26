Une séance de travail s’est tenue, jeudi, au siège du gouvernorat de Siliana, consacrée au suivi des projets inscrits dans le plan d’investissement municipal, en vue d’unifier et de mettre à jour les données relatives aux projets municipaux.

La séance a également porté sur le suivi régulier de l’avancement matériel et financier des réalisations, l’identification des projets bloqués et la consommation des crédits, afin de garantir un usage optimal des ressources financières allouées à l’investissement.

Les projets programmés se répartissent entre les programmes d’autonomisation locale (2020-2022), Vicol 1 (municipalités de Sidi Merched et El Hbebsa) et Vicol 2 (reste des municipalités), a précisé le chef du service des affaires municipales au gouvernorat de Siliana, Walid Abdaoui, à la l’Agence TAP.

Le responsable régional a également mis en avant l’importance d’unifier les mécanismes de suivi de l’action municipale à travers la mise en place d’une base de données centralisée et actualisée, afin d’assurer le suivi de la réalisation des projets.

Cela permettra d’établir une liste actualisée des projets et de contrôler la consommation des crédits d’investissement alloués aux municipalités, a-t-il souligné.

La réunion s’est tenue sous la supervision du gouverneur de la région, en présence de la directrice générale des programmes municipaux, des représentants des conseils régionaux et du conseil des districts, du secrétaire général du gouvernorat, ainsi que de plusieurs secrétaires généraux des municipalités et délégués.