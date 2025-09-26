Les travaux du forum régional d’information (25 et 26 septembre) consacré à la présentation des filières légales de migration pour l’emploi se sont ouverts, jeudi à Tozeur, avec la participation des structures régionales concernées.

notamment les services de l’emploi, de la formation professionnelle, les institutions de jeunesse ainsi que l’Union régionale du travail.

Ce forum vise à promouvoir le projet « THAMM OFII », un programme de coopération technique financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en vue de développer les mécanismes de migration circulaire.

Selon la responsable de communication du projet, Ghada Hedhbaoui, cette initiative œuvre à faire connaître le concept de migration circulaire entre la Tunisie et la France, auprès des jeunes de la région et à présenter les principales conventions-cadres conclues avec les pays européens.

Au cœur de ce programme, l’accord de 2008 permet chaque année la migration légale d’environ 9 000 Tunisiens, dans le cadre de contrats de jeunes professionnels, saisonniers, à durée déterminée ou indéterminée.

Les participants ont salué les conventions et partenariats conclus entre la Tunisie et les pays d’Europe occidentale, soulignant qu’ils ouvrent des perspectives d’emploi à l’étranger par des voies légales de migration, de nature à freiner l’irrégularité migratoire et ses répercussions sociales et économiques négatives sur les jeunes.

Dans ce contexte, le membre du bureau exécutif de l’Union régionale du travail, Riadh Barkane, a exprimé des réserves face à la prédominance des contrats saisonniers de courte durée, plaidant pour des contrats plus stables afin de garantir aux jeunes une meilleure sécurité professionnelle et sociale.