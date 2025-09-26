L’ambassade de Tunisie à Nairobi organise, le mercredi 1er octobre 2025, une journée d’information en ligne à l’intention des Tunisiens résidant à l’étranger. Cette initiative a pour objectif de présenter les incitations à l’investissement dans les secteurs de l’industrie et des services en Tunisie.

L’événement cible plus particulièrement la communauté tunisienne établie au Kenya, ainsi que dans les pays relevant de la circonscription consulaire de l’ambassade : la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda et le Malawi.

Selon la page officielle de l’ambassade, cette journée se déroulera sous le patronage du Bureau des Tunisiens à l’étranger (BTE), en collaboration avec l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diplomatie économique de la Tunisie, qui vise à mettre en valeur les opportunités d’investissement du pays, à renforcer son attractivité et à développer les partenariats économiques avec les pays africains à fort potentiel.