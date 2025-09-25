Le marché boursier a clôturé, la séance de jeudi, 25 septembre 2025, à l’équilibre à 12411,34 points, dans un modeste volume de 4,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance. Le titre ESSOUKNA s’est retrouvé en haut du podium. L’action de la société de promotion immobilière s’est offert un gain de 4,3 % à 2,450 D. La valeur a amassé, ainsi, un volume anémique de 2 mille dinars sur la séance.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque publique a signé une avancée de 4,1 % à 3,600 D notant que la valeur a brassé des échanges de 193 mille dinars sur la séance.

Le titre BTE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dévissant de –4,3 % à 3,540 D, l’action a été transigée à hauteur de 2 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ENNAKL AUTOMOBILES n’a pas fait bonne figure sur le marché au terme de la séance. L’action du concessionnaire automobile a cédé –1,6 % à 16,140 D faisant savoir que la valeur a drainé de maigres flux de 21 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA a, également, terminé la séance sur une note morose. L’action de la banque étatique s’est pliée de –1,3 % à 11,100 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 667 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la cote.

