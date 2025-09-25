L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) organise la participation tunisienne au Salon International des Produits Naturels et Biologiques “BIOFACH’2026”, lequel aura lieu à Nuremberg, en Allemagne du 10 au 13 février 2026.

“Il s’agit d’un rendez vous incontournable de la filière bio ainsi qu’une opportunité pour rencontrer les acheteurs étrangers, des transformateurs et des industriels agro-alimentaires de produits biologiques, des distributeurs, des centrales d’achat, des associations”, selon l’APIA…

Des exposants et visiteurs de l’ensemble du secteur des cosmétiques bio et naturels, ainsi que des acteurs régionaux, nationaux et internationaux sont attendus à cet évènement.

L’APIA a lancé, ainsi, un appel aux professionnels tunisiens désirant prendre part au salon BIOFACH’2026, pour qu’ils déposent leurs demandes de participation avant le 6 octobre 2025.