En marge de la semaine de haut niveau de la 80e assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangère, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu mercredi avec le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

Cité dans un communiqué du département, le ministre a mis en avant la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec l’ONU et d’assurer à ses Casques bleus les plus hauts niveaux de formation et de compétence pour faire face aux différents défis. Il a rappelé les contributions de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix depuis les années 1960 et l’engagement constant du pays en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

Jean-Pierre Lacroix a, de son côté, salué le haut niveau de professionnalisme des unités militaires et sécuritaires tunisiennes et exprimé la disposition des Nations unies à approfondir les discussions pour accroître la participation tunisienne aux opérations de paix, en mettant l’accent sur la mise en œuvre des résultats de la réunion de Tunis, notamment en matière de numérisation et de formation.

L’entretien s’inscrit dans le cadre du suivi des conclusions de la conférence internationale sur « le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des missions de maintien de la paix », tenue à Tunis les 10 et 11 juillet 2025.