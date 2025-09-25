La Fédération tunisienne de football a annoncé la liste des arbitres chargés de diriger les matches de la 8e journée de la Ligue 1 professionnelle. Les rencontres se tiendront vendredi 26 et dimanche 28 septembre, toutes à 15h30, tandis que trois autres matches sont programmés le mercredi 1er octobre.
Vendredi 26 septembre
Le match JS Omrane – AS Gabès au stade Zouiten sera arbitré par Montassar Belarbi, assisté en vidéo par Fraj Abdellaoui.
Dimanche 28 septembre
Club Africain – US Ben Guerdane : au stade de Radès, l’arbitre principal sera Badis Ben Salah, avec Hayhem Guirat au VAR.
CA Bizertin – JS Kairouan : prévu au stade du Kram à huis clos, l’arbitrage sera assuré par Mohamed Ali Karouia, avec Seif Ouertani au VAR.
O. Béja – ES Metlaoui : à Béja, Sofiène Ouertani dirigera la rencontre, assisté de Khaled Gouider au VAR.
ES Zarzis – AS Soliman : à Zarzis, Houssen Sassi sera l’arbitre principal, avec Hosni Naili en vidéo.
Mercredi 1er octobre
Trois rencontres sont prévues :
AS Marsa – Espérance de Tunis au stade de La Marsa
Étoile du Sahel – Stade Tunisien à Sousse
CS Sfaxien – US Monastir à Sfax