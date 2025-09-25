Les matches du 2e tour de la Coupe d’Italie, disputés cette semaine, ont livré leurs verdicts. Plusieurs clubs de Serie A ont validé leur billet pour le prochain tour, confirmant leur statut de favoris.

Mardi, Cagliari s’est imposé largement face à Frosinone (4-1), tandis qu’Udinese a dominé Palerme (2-1). L’AC Milan, de son côté, a assuré sans trembler sa qualification en battant Lecce (3-0).

Une journée marquée par les tirs au but

La journée de mercredi a été riche en suspense. Parme et La Spezia se sont neutralisés (2-2), mais Parme a arraché sa qualification aux tirs au but (4-3). Même scénario entre Vérone et Venise (0-0), où Venise s’est imposé dans la séance (5-4). De son côté, Côme a créé la surprise en éliminant Sassuolo sur un score net (3-0).

Les derniers matches en attente

La série se conclut ce jeudi 25 septembre avec deux affiches encore au programme : Genoa contre Empoli, et Torino face à Pise. Ces confrontations détermineront les derniers qualifiés pour le tour suivant.