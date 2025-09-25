Le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali, a reçu, mercredi, au siège du conseil, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li.

Selon un communiqué, le président du Conseil a saisi l’occasion pour réaffirmer la profondeur des relations tuniso-chinoises, formulant le souhait de renforcer davantage ces liens “historiques” et de consolider le partenariat instauré entre les deux pays amis.

Dans ce contexte, Derbali a passé en revue les domaines de coopération bilatérale, citant à ce propos, la récente implantation d’une entreprise chinoise spécialisée dans les composants automobiles dans le gouvernorat de Ben Arous.

Il a, en outre, fait part de sa satisfaction du niveau de partenariat stratégique établi entre les deux pays à l’issue de la visite effectuée par le président de la République, Kais Saïed, en Chine.

Derbali a saisi la réunion pour évoquer les perspectives de la diplomatie parlementaire entre les deux pays, rappelant à ce propos la position de principe de la Tunisie en faveur du principe d’une « seule Chine » et le soutien de notre pays à l’initiative « Nouvelle route de la soie » à laquelle la Tunisie participe depuis 2018.

Pour sa part, l’ambassadeur chinois s’est félicité de la solidité des relations sino-tunisiennes établies depuis 60 ans, passant en revue les investissements chinois en Tunisie, en particulier dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et des énergies renouvelables.

Ces investissements, a-t-il dit, procèdent d’une vision selon laquelle la Tunisie pourrait devenir « une porte d’entrée » pour la coopération sino-africaine, en raison de sa position géographique, de son legs civilisationnel et des ressources naturelles qu’elle regorge.