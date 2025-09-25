Des attestations officielles dans le domaine de la comptabilité carbone, ont été remises mercredi, 29 septembre 2025, aux experts des structures d’appui industriel, des secteurs public et privé, de la Société tunisienne d’électricité et du gaz (Steg), et des entreprises industrielles, a indiqué le ministère de l’Industrie des mines et de l’énergie dans un communiqué.

Ces attestations ont été remises dans le cadre du Programme de décarbonation industrielle de l’industrie tunisienne clôturé mercredi, 24 septembre 2025, après deux ans de mise en œuvre, selon l’Agence de coopération allemande en Tunisie (GIZ).

Ainsi, ce programme est inscrit dans le cadre du projet Croissance Qualitative pour l’Emploi « CQE », financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne, et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Le programme a permis de former 46 experts publics et privés en comptabilité carbone et d’accompagner 46 entreprises industrielles issues des secteurs, textile, agroalimentaire et chimie.

Ces entreprises ont pu quantifier leurs émissions de gaz à effet de serre et élaborer des plans d’action concrets pour les réduire.

Le programme a également donné lieu à l’élaboration d’un guide pratique de la décarbonation, de plans sectoriels et à l’organisation d’ateliers de sensibilisation pour encourager l’innovation verte et la durabilité au sein de l’industrie, selon la GIZ

Pour sa part, la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné dans son intervention, que ce programme a permis l’accompagnement de plus de 200 entreprises industrielles pour réaliser des programmes dans le domaine de l’innovation et du développement technologique, et 152 entreprises dans le domaine de l’environnement

Et de poursuivre que 200 entreprises opérant dans des différents domaines ont été accompagnées pour faire face aux défis et aux évolutions mondiales, telle que la transition numérique, écologique et énergétique.

« Tous ces programmes s’inscrivent dans le cadre des grandes orientations de la stratégie nationale industrielle et de d’innovation » a souligné la ministre.

De son côté, l’ambassadrice d’Allemagne en Tunisie, Elisabeth Wolbers a salué « une initiative structurante qui reflète l’engagement de la Tunisie dans la lutte contre le changement climatique et ouvre la voie à une industrie moderne, compétitive et durable ».

De son côté, Tom Ashwanden, Chef de la coopération à la délégation de l’Union européenne, a rappelé que « la transition verte est désormais une condition sine qua non pour l’intégration des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales ».

En ratifiant sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), la Tunisie s’est engagée à réduire de 45 % son intensité carbone d’ici 2030.

La cérémonie de clôture, au-delà de la remise des attestations officielles aux experts et aux entreprises participantes, a été l’occasion de partager les bonnes pratiques, de valoriser les résultats obtenus et de présenter les plans sectoriels de décarbonation enrichis par les retours d’expérience des entreprises présentes.